سيارة لقتل "الزوجات" في العراق تثير الجدل

أصدر الادعاء العام في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، أمس الأربعاء، أمرا بالقبض في حق صاحب معرض للسيارات، على خلفية الترويج لسيارة من نوع "بيك أب"، على أن من يشتريها تموت زوجته.

وتعود تفاصيل القضية إلى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لصاحب معرض سيارات في أربيل، يدّعي أن سيارة من نوع "بيك أب" بيعت 22 مرة. لكن المفارقة، بحسب صاحب المعرض، تكمن في أن كل من اشترى هذه السيارة توفيت زوجته، وأن سعر السيارة ارتفع إلى حد كبير، كما أن أصحاب المعرض يقومون بتأجيرها لهذا الغرض.

وبما أن ذلك شكل نوعاً من الإساءة بحق النساء، جرى تحريك دعوى لدى الادعاء العام في أربيل، بطلب من المحافظ أوميد خوشناو، الذي أصدر بحق صاحب المعرض مذكرة قبض، واحتجاز السيارة التي يروج لها في معارض أربيل، وذلك بحسب موقع "شفق نيوز".