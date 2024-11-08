سايحي: رفع عدد الأطباء في هذه التخصصات

أفاد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، بأن القانون الأساسي لمستخدمي قطاع الصحة يتضمن تدابير وإجراءات تصب في صالح مستخدمي القطاع، لاسيما ما تعلق بتثمين مسارهم المهني.

وأكد سايحي، خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح أسئلة شفوية، أمس الخميس، أنه سيتم العمل على رفع عدد الأطباء الأخصائيين، لاسيما المختصين في الأشعة والإنعاش وطب النساء، مضيفا أنه سيتم أيضا منحهم تحفيزات وامتيازات من خلال القانون الأساسي للقطاع.

وفي رده على أسئلة تتعلق بتوفير المرافق الصحية ببعض البلديات بولايات المسيلة، مستغانم وتبسة، جدد الوزير التأكيد على الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال، لاسيما من خلال إنجاز المستشفيات والعيادات المتخصصة وتسجيل مشاريع صحية جديدة، ناهيك عن المشاريع التي بلغت نسبة متقدمة من الإنجاز.