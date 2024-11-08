مزقوا أعلام فلسطين.. صهاينة يتعرضون للضرب بأمستردام (فيديو)

تعرض مشجعون لنادي "مكابي تل أبيب" الصهيوني، للضرب في العاصمة الهولندية، أمستردام، ليلة الخميس إلى الجمعة، على هامش مباراة فريقهم أما أياكس أمستردام، في بطولة الدوري الأوروبي.

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "الاشتباكات اندلعت بعد أن قام مشجعون صهاينة بتصرفات استفزازية، شملت نزع أعلام فلسطينية كانت معلقة على أبنية في أمستردام، وتمزيقها، كما هتفوا بالموت للفلسطينيين والعرب".

من الذي بدأ الأحداث الجارية الان في امستردام ؟؟؟

الجواب : مشجعو فريق كرة القدم الإسرائيلي مكابي تل.

عندما بدأوا بمهاجمة واجهات البيوت وانزال الإعلام الفلسطينية من عليها. pic.twitter.com/4oDMJpxJ6q — مرشد سياحي للتاريخ الأندلسي (@Andalusrise) November 8, 2024

ونتيجة لذلك، حاصر أشخاص، يرجح أنهم من الجالية المسلمة، الصهاينة وضربوهم في شوارع أمستردام، وأجبروا بعضهم على ترديد عبارة: "الحرية لفلسطين".

وقالت شرطة أمستردام إنها "اعتقلت 62 شخصا بعد أعمال الشغب التي أعقبت المباراة"، وأفادت بنقل 5 مصابين إلى المستشفى.