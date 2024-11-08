أخبار سيئة عن بلومي

حملت تقارير إعلامية بريطانية أخبارا سيئة عن اللاعب الجزائري الواعد، محمد البشير بلومي.

وبحسب ذات المصادر، فإن الجناح لنادي هال سيتي قد يغيب عن المنافسة حتى نهاية الموسم، بسبب إصابة خطيرة تعرض لها خلال المباراة التي خسرها فريقه، الثلاثاء الماضي، أمام نادي أكسفورد يونايتد.

وفي ذات السياق، كشف موقع "راديو بي بي سي هامبرسايد" أن اللاعب، البالغ من العمر 22 عاما، تعرض لتدخل عنيف في الدقيقة 78 من المباراة التي خسرها الفريق (1-0)، وبأن كل المؤشرات تؤكد بأن الأمر يتعلق بإصابة الرباط الصليبي الأمامي، مشابهة لتلك التي تعرض لها في وقت سابق زميله، ليام ميلار، شهر أكتوبر الماضي.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد أعلن، أمس الخميس، استبعاد بلومي من معسكر المنتخب الأول بسبب معاناته من إصابة، وأن اللاعب الأسبق لمولودية وهران أجرى، أمس الخميس، كشفا بالرنين المغناطيسي يؤكد ذلك، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وتأتي هذه الإصابة المؤثرة في ظرف حساس كان فيه أداء نجل الظاهرة لخضر بلومي في مستوى تصاعدي، حيث حقق اللاعب القادم من الفريق البرتغالي فارنسي، بداية مثالية مع فريقه هال سيتي (10 مباريات، هدفان وتمريرتان حاسمتان).