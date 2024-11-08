كندا تغلق مكتب "تيك توك"

أمرت كندا بإغلاق الفرع الكندي لتطبيق "تيك توك"، مشيرة إلى "مخاطر معيّنة على الأمن القومي، من دون أن تحظر التطبيق في البلاد"، حسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

ويترتب على قرار الحكومة هذا، إغلاق "تيك توك" مكاتبها في تورونتو وفانكوفر.

وقال وزير الابتكار الكندي، فرنسوا فيليب شامباني، في بيان، إن أوتاوا تفرض هذا الإجراء "بسبب مخاطر معيّنة تُشكّلها الأنشطة التي تقوم بها شركة بايت دانس (فرع تيك توك في كندا)، على الأمن القومي في كندا".

وأضاف الوزير: "اتُّخذ هذا القرار بناء على معلومات وأدلّة جُمعت في إطار عملية التدقيق، ونصائح وفّرتها وكالات الأمن القومي والمخابرات الكندية وشركاء حكوميون آخرون".

وأشار شامباني إلى أنّ الحكومة "لن تمنع السكان الكنديين من استخدام (تيك توك) أو إنشاء محتوى فيه"، إذ تترك الخيار لهم مع تحذيرهم من استخدام "جهات أجنبية" معلوماتهم الشخصية.

وأشارت "تيك توك"، من جانبها، إلى أنها ستطعن في القرار أمام القضاء.