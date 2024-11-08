غزة: عشرات الشهداء والجرحى في مخيم جباليا

يواصل جيش الاحتلال الصهيوني قصف مختلف أنحاء قطاع غزة، لليوم الـ399 على التوالي، وتحديدا، شمالي القطاع. وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، باستشهاد 14 فلسطينيا وإصابة آخرين، اليوم الجمعة، جراء قصف للجيش الصهيوني لعدة مناطق في قطاع غزة.

ووفقا للوكالة، استشهد 9 فلسطينيين، بينهم أطفال ونساء في قصف صهيوني لمنزل لعائلة حمادة، وسط مدينة غزة، وأصيب آخرون بقصف آخر لمدخل مدرسة حليمة السعدية بجباليا النزلة، شمالي قطاع غزة، وتم انتشال جثث 4 شهداء بقصف قرب فندق المشتل شمال غربي مدينة غزة.

وفي السياق، أعلن جيش الاحتلال الصهيوني عن أن قواته تقترب من إخلاء شمالي قطاع غزة من السكان بشكل كامل، مؤكدا أنه لن يُسمح لهم بالعودة إلى المنطقة. وأصدر الجيش الصهيوني، أمس الخميس، أمرا بإجلاء السكان في أحياء، شمالي القطاع، بعد وصفه إياها "مناطق قتال خطيرة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن اقتراف جيش الاحتلال 6 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 78 شهيدا و214 مصاب، خلال الـ48 ساعة الماضية. وأشارت الوزارة إلى أن عدد الشهداء ارتفع بذلك إلى 43.469 شهيدا و102.561 مصابا، جراء الحرب الصهيونية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.