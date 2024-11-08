حريق في شقة بالعاصمة

أصيب 5 أشخاص في حريق نشب بشقة بمدينة سيدي عبد الله في الجزائر العاصمة، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الحماية المدنية.

ووفق البيان، فإن وحدات الحماية المدنية بالعاصمة، تدخلت "على الساعة الحادية عشرة من نهار اليوم، من أجل إخماد حريق شب داخل شقة بالطابق الرابع لعمارة تتكون من 5 طوابق بحي 3960 مسكن ببلدية ودائرة سيدي عبد الله بالعاصمة".

وأشارت ذات المصالح إلى أن "الحريق تم إخماده ومنع انتشاره إلى باقي شقق العمارة، مخلفا إصابة 5 أشخاص بصعوبة في التنفس، تم إسعافهم في عين المكان، ونقل 3 منهم إلى مستشفى زرالدة".