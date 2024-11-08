آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

حريق في شقة بالعاصمة

8 نوفمبر 2024 ()
+ -

أصيب 5 أشخاص في حريق نشب بشقة بمدينة سيدي عبد الله في الجزائر العاصمة، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الحماية المدنية.

ووفق البيان، فإن وحدات الحماية المدنية بالعاصمة، تدخلت "على الساعة الحادية عشرة من نهار اليوم، من أجل إخماد حريق شب داخل شقة بالطابق الرابع لعمارة تتكون من 5 طوابق بحي 3960 مسكن ببلدية ودائرة سيدي عبد الله بالعاصمة".

وأشارت ذات المصالح إلى أن "الحريق تم إخماده ومنع انتشاره إلى باقي شقق العمارة، مخلفا إصابة 5 أشخاص بصعوبة في التنفس، تم إسعافهم في عين المكان، ونقل 3 منهم إلى مستشفى زرالدة".

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    الجزائر تفند ادعاءات السفير الفرنسي السابق

    12040 قراءة
  • 3

    صحفي جزائري يحرج بوتين

    11820 قراءة
  • 4

    وصول شحنة جديدة من اللحوم الرومانية

    10041 قراءة
  • 5

    بيتكوفيتش يبرر عودة شايبي إلى صفوف "الخضر"

    9280 قراءة