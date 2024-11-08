الرشق بالحجارة يطال حافلات "إيتوزا"

نددت مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها، اليوم الجمعة، برشق إحدى حافلاتها بالحجارة.

وجاء في بيان المؤسسة، عبر حسابها على "الفايسبوك": "لايزال مسلسل رشق حافلات الجزائر مستمرا، فقد سجلت مرة أخرى وبكل أسف مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها، صبيحة اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024، على الساعة 10:40، عملية اعتداء على حافلة ذات الترقيم التالي 43097، تشتغل على الخط رقم 732، الذي يربط بين محطة 2 ماي / سيدي عبد الله، بالضبط أمام مفترق الطرق زرالدة وسيدي عبد الله، أمام إشارة المرور الضوئية".

وأضاف البيان، أنه "تم رشق الحافلة بالحجارة وعلى متنها الركاب من طرف مجموعة من الأطفال، وإلحاق أضرار مادية معتبرة بها، ما أدى إلى تكسير الزجاج الخلفي للحافلة، وسط حالة خوف وهلع لدى الركاب".

ويواصل البيان: "نستنكر ونندد بشدة بعمليات التخريب والرشق بالحجارة التي تطال الحافلات التي هي ملك للدولة والشعب، مع العلم أن الحافلة المتضررة يتم حجزها وإبقاؤها تحت الصيانة، ما يؤدي إلى النقص في عدد الحافلات على مستوى الشبكة، ما ينعكس سلبا على الأداء، وكذا نوعية الخدمة التي يجب أن تقدم للمواطنين".

وعليه، يضيف بيان مؤسسة "إيتوزا": "نرجو من الأولياء والمواطنين الكرام توعية الأطفال ومكافحة مثل هذه التصرفات، التي تمس بالأملاك العمومية وتضر بالمؤسسة والزبائن بالدرجة الأولى".