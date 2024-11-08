عطاف في روسيا

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حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الجمعة، بمدينة سوتشي الروسية، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للمشاركة في أشغال الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري للشراكة الإفريقية - الروسية، المزمع عقدها يومي 09 و10 نوفمبر 2024، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الخارجية.
وأوضح البيان ذاته: "إن أشغال الاجتماع تتمحور حول سبل وآفاق تعزيز الشراكة الروسية - الإفريقية في عديد المجالات ذات الطابع الأولوي".
وأضاف البيان أن: "الوزير عطاف سيجري محادثات ثنائية مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، كما سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه الأفارقة".