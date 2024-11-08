عطاف في روسيا

حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الجمعة، بمدينة سوتشي الروسية، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للمشاركة في أشغال الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري للشراكة الإفريقية - الروسية، المزمع عقدها يومي 09 و10 نوفمبر 2024، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الخارجية.

وأوضح البيان ذاته: "إن أشغال الاجتماع تتمحور حول سبل وآفاق تعزيز الشراكة الروسية - الإفريقية في عديد المجالات ذات الطابع الأولوي".

وأضاف البيان أن: "الوزير عطاف سيجري محادثات ثنائية مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، كما سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه الأفارقة".