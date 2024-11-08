آخر الأخبار
إشتراك دخول
أخبار الوطن

عطاف في روسيا

8 نوفمبر 2024 ()

38serv

+ -

حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الجمعة، بمدينة سوتشي الروسية، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للمشاركة في أشغال الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري للشراكة الإفريقية - الروسية، المزمع عقدها يومي 09 و10 نوفمبر 2024، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الخارجية.

وأوضح البيان ذاته: "إن أشغال الاجتماع تتمحور حول سبل وآفاق تعزيز الشراكة الروسية - الإفريقية في عديد المجالات ذات الطابع الأولوي".

وأضاف البيان أن: "الوزير عطاف سيجري محادثات ثنائية مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، كما سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه الأفارقة".

 

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    صحفي جزائري يحرج بوتين

    12674 قراءة
  • 3

    الجزائر تفند ادعاءات السفير الفرنسي السابق

    12636 قراءة
  • 4

    وصول شحنة جديدة من اللحوم الرومانية

    11481 قراءة
  • 5

    بيتكوفيتش يبرر عودة شايبي إلى صفوف "الخضر"

    9563 قراءة