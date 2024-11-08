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رياضة

نهاية الموسم لبلومي

8 نوفمبر 2024 ()
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تأكد، مساء اليوم الجمعة، ما تناقلته وسائل إعلام انجليزية بخصوص خطورة الإصابة التي تعرض لها الدولي الجزائري، محمد بشير بلومي.

ونشر نادي هال سيتي، بيانا، حول إصابة لاعبه جاء فيها: " يؤكد هال سيتي أن الجناح محمد بشير بلومي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي خلال مباراة ليلة الثلاثاء مع أكسفورد يونايتد، وبالتالي من المرجح أن يغيب عن بقية الموسم".

وأضاف بيان النادي الانجليزي: "سيتلقى بلومي الدعم من قبل القسم الطبي في النادي للعمل خلال مرحلة إعادة تأهيله، يرسل الجميع في النادي أطيب تمنياتهم لمحمد وسنواصل دعمه طوال فترة تعافيه".

وشارك اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في 10 مباريات مع فريق "النمور" هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع آخرين.

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