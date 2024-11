Situation du secteur industriel en Algérie

Une étude sur la situation et les perspectives de l'industrie au deuxième trimestre 2024, basée sur une enquête auprès des responsables d'organisations des deux secteurs, prévoit une amélioration de la production et de la demande dans le secteur public et une stabilité dans le secteur industriel privé, avec des secteurs tels que la sidérurgie, la mécanique, l'électricité et l'électronique, ainsi que les matériaux de construction enregistrant une croissance positive.

L'enquête menée auprès des chefs d'entreprises et d'institutions industrielles publiques et privées, initiée par l’Office national des statistiques, a porté sur plusieurs domaines non couverts par les enquêtes traditionnelles (demande, distribution, emploi, trésorerie et équipement), car ils ne sont pas décrits de manière quantitative, mais par une combinaison des opinions des chefs d'entreprises et hommes d’affaires.

Les chefs d'entreprises ont noté une baisse de l'activité industrielle au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent, avec un taux d’utilisation des capacités de production variant principalement entre 50% et 75%. Environ 32% des participants du secteur public ont signalé un manque d'approvisionnement en matières premières, entraînant une pénurie de stocks pour près de 30% des entreprises. Près de 15% ont subi des interruptions de courant affectant leur production, alors que l'approvisionnement en eau est jugé satisfaisant.

Le secteur a également signalé une stabilité des prix de vente, bien que la demande pour les produits manufacturés ait augmenté dans le secteur public, tandis que le secteur privé est resté stable. Environ 27% des participants dans le secteur public ont signalé des difficultés liées aux transports.

L’enquête montre une réduction de la main-d'œuvre dans les deux secteurs, bien que 75% des participants du secteur public et 82% du secteur privé considèrent que le niveau de qualification est adéquat. Toutefois, environ 16% des entreprises publiques et 6% des entreprises privées ont rencontré des difficultés à recruter.

Pour le troisième trimestre de 2024, les chefs d'entreprises du secteur public anticipent une augmentation de la production et de la demande, tandis que le secteur privé prévoit une stabilité. Des perspectives favorables sont également attendues pour les flux de trésorerie au cours des trois prochains mois.

Croissance positive dans les secteurs de la sidérurgie, de la mécanique, de l’électronique et des matériaux de construction

Selon l’enquête menée auprès des chefs d’entreprises, l’activité dans les industries de la sidérurgie, de la mécanique, de l’électricité et de l’électronique a enregistré une hausse au deuxième trimestre 2024. Près de 74% des entreprises ont utilisé leurs capacités de production à plus de 50%. Cependant, les commandes en matières premières n’ont été satisfaites qu’à 62% des besoins exprimés, provoquant une pénurie de stocks pour plus de 44% des entreprises, d'une durée inférieure à 29 jours.

La demande de produits manufacturés a également augmenté, et environ 32% des chefs d’entreprises ont signalé ne pas avoir pu répondre à toutes les commandes, bien qu’ils disposent encore d’un stock de produits finis.

Environ 70% des participants jugent la trésorerie de leur entreprise normale, et 28% ont eu recours aux prêts bancaires sans difficulté.

Le secteur des matériaux de construction a également vu une augmentation de son activité au deuxième trimestre 2024, avec une utilisation des capacités de production supérieure à 75% selon la majorité des participants. Les commandes en matières premières ont répondu aux attentes dans plus de 34% des cas.

En revanche, le secteur de l’industrie alimentaire a connu une baisse d'activité par rapport au trimestre précédent, bien que la plupart des entreprises aient exploité entre 50% et 75% de leurs capacités.

L'approvisionnement en matières premières est resté stable par rapport aux besoins exprimés. Environ 5% des entreprises ont rapporté des interruptions de courant de moins de 6 jours, mais la majorité se dit satisfaite de l’approvisionnement en eau.

La demande de produits manufacturés a également diminué dans l'industrie alimentaire. La majorité des participants ont indiqué avoir satisfait toutes les commandes reçues et disposaient d'un stock de produits finis, une situation jugée normale par près de 53% des participants.