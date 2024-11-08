أشبال زاوي ينتفضون

حقق نادي أولمبي الشلف، اليوم الجمعة، أول فوز في الموسم بعد مرور ثماني جولات من الرابطة المحترفة الأولى، عندما استقبل نظيره مولودية البيض على ملعب محمد بومزراق.

ولم تشهد المقابلة، التي أجريت دون جمهور بسبب العقوبة المسلطة على "الجوارح"، مستوى كبيرا غير أن أشبال المدرب سمير زاوي حققوا الأهم بفضل هدفين في الشوط الثاني سجلهما المهاجم الطوغولي اغباغنو في الدقيقة 74 من ضربة جزاء وبن شوية في الدقيقة 81.

وسمحت هذه النتيجة لأسود الونشريس بمغادرة المركز قبل الأخير، حيث رفعوا رصيدهم إلى النقطة الثامنة في المرتبة الحادية عشر، مؤقتا، متقدمين على منافس اليوم (المركز الثاني عشر) بفارق نقطة وحيدة.

وافتتحت الجولة الثامنة، مساء أمس، بمقابلة مولودية وهران-وفاق سطيف التي انتهت بفوز "الحمراوة" بنتيجة هدف مقابل صفر، وتتواصل اليوم بإجراء ثلاث مقابلات، قبل أن تستكمل غدا السبت ببرمجة أربع مقابلات.