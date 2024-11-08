"حماس" تشيد بقرار الحكومة الإسبانية

أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، بقرار الحكومة الإسبانية منع سفينتين يُعتقد أنهما تحملان أسلحة وإمدادات عسكرية إلى الكيان الصهيوني، من الرسو في موانئها.

وقالت الحركة في بيان: "نثمن قرار الحكومة الإسبانية منع سفينتين قادمتين من الولايات المتحدة تحملان أسلحة وإمدادات عسكرية إلى الكيان الصهيوني، من الرُسو".

وأضافت: "هذا الموقف يأتي انسجاما مع موقف إسبانيا المشرف في رفض العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ومنع إمداده بالسلاح لمواصلة حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد شعبنا الفلسطيني".

وتابعت: "استمرار الإدارة الأمريكية في دعم الاحتلال بالسلاح والعتاد العسكري يحملها المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية والإنسانية عن جرائمه ومجازره وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضدَّ المدنيين على مدار أكثر من عام".

ودعت الأمم المتحدة إلى "إصدار قرار يجرم ويحظر تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الصهيوني، والضغط بكلّ الوسائل لإجباره على وقف حرب الإبادة وعدوانه المتواصل ضدّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا".

ووفقا لما نقله إعلام إسباني وأكدته مصادر في وزارة الخارجية، الخميس، طلبت سفينتان قادمتان من نيويورك الأمريكية الرسو في ميناء ألجسيراس جنوبي إسبانيا.

وذكرت المصادر أن مسؤولين بالحكومة الإسبانية أوضحوا أن "السفينتين لن تتوقفا" في موانئ بلادهم.