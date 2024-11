La légende Rachid Mekhloufi n’est plus

La légende du football algérien et ancien joueur de l'équipe du Front de Libération Nationale (FLN), Rashid Mekhloufi, est décédé aujourd'hui vendredi à l'âge de 88 ans.

Avec le décès de cette icône, il ne reste désormais que ses deux anciens coéquipiers et compagnons de lutte, Dahmane Defnoun et Mohamed Maouche, parmi les membres historiques de l'équipe du FLN.

Rachid Mekhloufi est né le 12 août 1936 à Sétif. Malgré les horreurs de l'occupation française en Algérie, il n'a jamais cessé d'aimer et de se consacrer à sa passion éternelle : le football.

Sa carrière footballistique a débuté avec l'Union Sétifienne dans les années 1950, avant la création de l’Entente de Sétif, où il a rapidement montré ses talents et ses nombreuses capacités. Par la suite, il a rejoint l'AS Saint-Étienne, un des clubs phares du football français. Mekhloufi a marqué un record de 111 buts dans toutes les compétitions avec Saint-Étienne.

Il est devenu la star de l’équipe de Saint-Étienne, attirant l’attention de l'entraîneur français, Paul Nicolas, qui l'a convoqué en équipe de France en raison de ses performances exceptionnelles, en tant qu'attaquant et créateur de jeu. Il a été sélectionné pour participer à la Coupe du Monde 1958 en Suède.

À cette époque, le Front de Libération Nationale (FLN) algérien a contacté plusieurs joueurs algériens évoluant dans le championnat français, dont le talentueux Rachid Mekhloufi. Un groupe de neuf joueurs, dont Mekhloufi, s’est secrètement rendu en Tunisie pour fonder l’équipe du FLN, qui a été officialisée le 15 avril 1958. Cette équipe a soutenu la cause algérienne en organisant des matchs amicaux à travers le monde.

Après l’indépendance de l'Algérie en 1962, Mekhloufi a rejoint le club suisse de Servette Genève, avec lequel il a remporté le championnat suisse la même année. Après une saison en Suisse, il est retourné en France, à l'AS Saint-Étienne, où il a remporté trois championnats et une coupe en six saisons.

Dans les années 1970, il a aidé Saint-Étienne à atteindre la finale de la Coupe des clubs champions européens, mais a perdu contre Liverpool sur un score d'un but. Après son succès avec Saint-Étienne, Mekhloufi a terminé sa carrière sportive avec le club de Bastia en 1970, où il a joué deux saisons en tant que joueur et entraîneur.

Mekhloufi est ensuite retourné en Algérie, apportant son expertise au football algérien.

En 1975, il a remporté deux médailles d'or avec l'Algérie, une aux Jeux méditerranéens à Alger, et l’autre en tant qu’entraîneur aux Jeux africains en 1978 à Alger.

Il a également entraîné l’équipe nationale algérienne avec Khalef Mahieddine, et a conduit l’équipe lors de la Coupe du Monde 1982 en Espagne.

Lors de ce tournoi, l'Algérie a réalisé un exploit mémorable en battant l'Allemagne de l'Ouest, un match gravé à jamais dans la mémoire des Algériens et des Arabes.