رئيس الجمهورية يعزي في وفاة مخلوفي

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد، تبون، اليوم الجمعة، رسالة تعزية إلى عائلة الراحل والأسرة الرياضية إثر وفاة لاعب فريق جبهة التحرير الوطني، رشيد مخلوفي.

وجاء في نص الرسالة: "تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ببالغ الحزن والأسى نبأ رحيل أسطورة كرة القدم الجزائرية المجاهد رشيد مخلوفي، لاعب فريق جبهة التحرير الوطني، ومدرب المنتخب الوطني، والرئيس السابق للفيدرالية الجزائرية لكرة القدم، وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم إلى عائلة الفقيد وإلى أسرة كرة القدم الجزائرية بخالص التعازي، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن السلوان".