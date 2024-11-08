عطاف يتحادث مع لافروف (فيديو)

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الجمعة، بمدينة سوتشي الروسية، محادثات ثنائية مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف.

وحسب بيان وزارة الخارجية "استعرض الطرفان خلال اللقاء واقع وآفاق علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الجزائر وروسيا، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مُخرجات زيارة الدولة التي قام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى روسيا شهر جوان 2023 وما أفضت إليه محادثاته مع رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين".

وتبادل الطرفان –وفق ذات البيان- وجهات النظر حول أهم القضايا المطروحة على الصعيدين الإقليمي والدولي، لاسيما تطورات الأوضاع في منطقتي الشرق الأوسط والساحل الصحراوي.

وكان عطاف قد استهل اليوم الجمعة زيارة رسمية إلى روسيا للمشاركة في أشغال الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري للشراكة الإفريقية-الروسية.