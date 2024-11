Saint-Étienne rend hommage à la légende Mekhloufi

Le club français AS Saint-Étienne a rendu hommage à la légende algérienne Rachid Mekhloufi, décédé ce soir à l'âge de 88 ans.

Sur son compte "X" le club a exprimé sa profonde tristesse : «Les larmes stéphanoises coulent.

Un grand homme, un immense footballeur s'en est allé. Rachid Mekhloufi n'est plus, mais son héritage ne nous quittera jamais ».

Mekhloufi est l'une des légendes de Saint-Étienne des années 1950 et 1960, période au cours de laquelle le club dominait la scène footballistique française. Il a remporté de nombreux titres avec les Saint-Étienne et figure parmi les meilleurs buteurs de l’histoire du club.