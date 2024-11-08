شباب قسنطينة يخطف الصدارة ''مؤقتا''

ارتقى شباب قسنطينة ''مؤقتا'' إلى صدارة ترتيب بطولة الرابطة الأولى "موبيليس" لكرة القدم، عقب فوزه مساء اليوم الجمعة أمام ضيفه أولمبيك أقبو بنتيجة 2-1، ضمن الجولة الثامنة.

وافتتح شباب قسنطينة باب التسجيل مع انطلاق الشوط الثاني عبر اللاعب توسين (46 د)، قبل أن يضيف المهاجم والقائد ذيب الهدف الثاني في الدقيقة الـ 76، وتمكن الزوار من تقليص الفارق عبر ضربة جزاء نفذها اللاعب حسكر (88 د).

وخاض نادي "السنافر'' اللقاء مدعوما بجمهوره العريض، بعد استنفاد عقوبة ست مباريات المسلطة عليه من قبل الرابطة منذ الموسم الفارط.

الفوز يضع شباب قسنطينة ''مؤقتا'' و''وحيدا'' في ريادة الترتيب برصيد 15 نقطة، بينما يواصل أولمبيك أقبو تواجده في الصف السادس (11 نقطة) بمعية وفاق سطيف.

وعلى أرضية ملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة، فاز نادي بارادو بنتيجة عريضة أمام ضيفه اتحاد خنشلة بنتيجة 4-0، وافتتح بارادو باب التسجيل بواسطة اللاعب سالم في الدقيقة الـ 26، قبل أن يعزز زميله كوحيلي النتيجة في الدقيقة الـ 41، خلال مجريات الشوط الثاني، عاد كوحيلي مجددا مضيفا الهدف الثالث (68د)، قبل أن يختتم بولبينة مهرجان الأهداف في الدقيقة الـ 80.

ثلاث نقاط ثمينة في رصيد نادي الأكاديمية بقيادة مدربه الجديد بلال دزيري الذي يلتحق باتحاد خنشلة في المرتبة التاسعة (9 نقاط).

وستتواصل هذه الجولة يوم غد السبت بإجراء أربع مباريات، يتقدمهم ''الكلاسيكو'' الذي سيجمع شبيبة القبائل وضيفها اتحاد الجزائر، في قمة الجولة الثامنة.