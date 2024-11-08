البويرة: العثور عن تائهين في تيكجدة

تمكن أفراد الحماية المدنية بالمركز المتقدم تيكجدة بإقليم بلدية الأسنام 18 كلم شمال شرق مقر ولاية البويرة من العثور على ثلاثة أشخاص كانوا تائهين داخل الغابة وذلك في حدود الساعة 19سا15د .

وحسب بيان خلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة فقد "تدخلت إسعافاتنا على الساعة 18سا25د ممثلة في المركز المتقدم تيكجدة من أجل البحث على 03 أشخاص تائهين داخل غابة بمنطقة تيكجدة بلدية الأسنام دائرة بشلول

وكشف البيان أن الأشخاص قدموا للتنزه والتمتع بمناظر تيكجدة".

وأكد البيان أنه "تم العثور عليهم في حدود الساعة 19سا و 15د وأنهم في صحة جيدة."