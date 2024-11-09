أمطار غزيرة تجتاح 18 ولاية (تحديث)

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من تساقط أمطار غزيرة، على وسط وشرق البلاد.

وأوضحت نشرية خاصة، لذات المصالح، أن أمطارا غزيرة، تصل ما بين 40 و60 ملم، أو تتجاوز 80 ملم، تجتاح ولايات: بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف، وذلك ابتداء من الساعة 3:00 صباحًا من يوم غد الأحد، إلى غاية الساعة 18:00 مساء من يوم الإثنين المقبل.

وفي نشرية خاصة ثانية، أفادت ذات المصالح بأن أمطارا غزيرة، تصل كميتها ما بين 20 و40 ملم، وقد تصل أو تتجاوز 50 ملم، ستتساقط على ولايات: تيبازة، الجزائر العاصمة والبليدة، وذلك ابتداء من الساعة 3:00 صباحا من يوم غد الأحد، إلى غاية الساعة 15:00 بعد الزوال من يوم الإثنين المقبل.

كما ستشهد ولايات: سوق أهراس، ميلة، تبسة، ڤالمة، سطيف، قسنطينة، المدية والبويرة، أمطارا غزيرة، تتعدى كميتها 20 ملم محليا، وذلك ابتداء من الساعة 18:00 مساء، إلى غاية فجر يوم غد الأحد.