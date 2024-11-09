بيتكوفيتش وعطال منتظران في تيزي وزو

تستقطب القمة التقليدية، بين شبيبة القبائل وضيفها اتحاد العاصمة، عشية اليوم السبت، بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو، اهتماما واسعا من أنصار الفريقين، وأيضا من الجمهور الرياضي بالجزائر بشكل عام، بالنظر لقيمة وأهمية وعراقة هذا الموعد الكروي.

ويتواجد الفريقان في وضع ممتاز قبل هذه المواجهة الهامة، فهما يحتلان المركز الثالث في الترتيب العام، بفارق 3 نقاط عن المتصدر، شباب قسنطينة.

وأشار مصدر في مديرية الشباب والرياضة لولاية تيزي وزو إلى أن عددا من الشخصيات الكروية، ستسجل حضورها في مدرجات ملعب حسين آيت أحمد، يتقدمها الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، وأعضاء طاقمه، وهذا لمعاينة لاعبي الفريقين، اللذين يضمان عددا من العناصر الدولية (بمن في ذلك تلك التي لم تستدع للمعسكر المقبل)، وأيضا لاكتشاف هذا الصرح الرياضي الذي يستعد لحدث تاريخي، يوم 17 نوفمبر الجاري، باستقبال أول مباراة للمنتخب الوطني في ولاية تيزي وزو.

وبالإضافة إلى الناخب الوطني بيتكوفيتش، يرتقب أيضا حضور ابن المنطقة المدافع الأسبق لنادي بارادو والحالي لنادي السد القطري، يوسف عطال، الذي سيكون معنيا، كما هو معلوم، بالمعسكر المقبل لـ"الخضر"، الذي سينطلق، بعد غد الإثنين، بالمركز التقني بسيدي موسى.