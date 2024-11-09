أمن المدية يوجه نداء إلى الجمهور

وجهت مصالح الأمن الوطني بولاية المدية، اليوم السبت، نداء إلى الجمهور بخصوص مشتبه فيه في قضايا النصب والاحتيال.

وجاء في نداء للشرطة: "طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، وعملا بالإذن النيابي الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة البرواڤية، تنهي فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة البرواڤية إلى علم المواطنين، أن الشخص الظاهر في الصورة، المدعو (ق.م) مشتبه فيه في قضية النصب والاحتيال".

وتدعو مصالح أمن ولاية المدية كل مواطن وقع ضحية له، أن يتوجه إلى مقر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة البرواڤية، أو أي مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية، وتقييد أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.