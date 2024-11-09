حوادث "الرشاشات الميكانيكية" في منحى تصاعدي بالبليدة

شكلت الحوادث والمخالفات المحررة ضد أصحاب الدراجات الميكانيكية، أو ما أصبح يطلق عليها في البليدة بـ"الرشاشات الميكانيكية"، ثلثي تلك المخالفات المحررة من قبل دوائر الأمن الولائي، والمقدرة بنحو 7 آلاف مخالفة، فيما جاءت مراقبة المركبات عبر خاصية القارئ الآلي بأكثر من 75 ألف مركبة.

الإحصاءات الصادرة عن الأمن الولائي، كشفت أن شهر أكتوبر عرف منحى تصاعديا في عدد الحوادث والمخالفات، بتسجيل 6818 مخالفة مرورية، شكلت فيها المخالفات المحررة ضد أصحاب الدراجات النارية 1809 مخالفة، وهو رقم يكشف مدى النشاط الأمني، من جهة، وأيضا حجم الاستعمال المكثف لهذا النوع من وسائل النقل بالولاية رقم 09، والتي باتت تتصدر ولايات الوطن من حيث حظيرتها، وأيضا في أرقام الحوادث القاتلة والتجاوزات غير المسموحة، والتي بيّن الواقع أن ضحايا حوادث "الرشاشات القاتلة" في تصاعد، وغالبا ما تنتهي بوفيات بين ركابها وضحاياها من المارة، ويسجل أن مصالح الأمن كثفت بدورها، خاصة مع الدخول الاجتماعي 2024 و2025، من حملات التوعية والتحسيس حول إرهاب الطرقات، وتوعية المواطن بدرجات الخطورة والعواقب الناجمة عن مثل هذه الظاهرة، والتي تكبد الجميع خسائر مادية وفي الأرواح.

وفي نفس السياق، سجل القارئ الآلي "لابي" للوحات الترقيم، تنقيط أكثر من 75 ألف مركبة، جاءت العملية في إطار أبحاث السرقات، التي تعرض لها ضحايا، أبلغوا عن جرائم في حقهم بسرقة مركباتهم، الشهر المنصرم، كما تم تنفيذ 33 قرار غلق لمحلات تجارية، لم يحترم أصحابها الشروط القانونية، وارتكبوا تجاوزات عند ممارسة نشاطهم التجاري، فضلا عن تسجيل مصالح شرطة العمران 19 بناية فوضوية، تم تحرير بشأنها مخالفات ضد أصحابها.

ب.رحيم