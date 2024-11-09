الجزائر تفوز بجائزة أفضل كتاب علمي بالوطن العربي

فاز البروفيسور الجزائري، عبد القادر دحدوح، بجائزة أفضل كتاب علمي في الآثار والتراث بالوطن العربي لسنة 2024، من المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، المنضوي تحت اتحاد الجامعات العربية والجامعة العربية.

وقد شارك الأستاذ، الدكتور عبد القادر دحدوح، بكتاب "سكة الأمير عبد القادر الجزائري وبناء السيادة الوطنية"، الذي نشر، العام الماضي، من قبل وزارة الثقافة والفنون الجزائرية بمناسبة الذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية، حيث يتناول شخصية كان لها إسهام كبير في بناء وتأسيس الدولة الجزائرية الحديثة، وفق منظور جزائري خالص.

يذكر أن البروفيسور عبد القادر دحدوح باحث في علم الآثار، شغل عدة مناصب ووظائف حكومية وجامعية، وله عدة مؤلفات علمية عددها 11 كتابا، وله أيضا عدة مقالات يفوق عددها 40 مقالا علميا.

كما شارك البروفيسور عبد القادر دحدوح، في 100 مؤتمر دولي ووطني، وقد سبق له أن فاز بجائزة ابن باديس للفكر والحضارة لعامي 2010 و2023، كما تحصل على جائزة التفوق العلمي للشباب الباحثين العرب 2015.