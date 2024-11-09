ثلاثة جرحى في انهيار بناية قديمة بوهران

عاش شارع مستغانم، وسط مدينة وهران، في حدود الساعة الواحدة والنصف من زوال نهار اليوم، حالة استنفار قصوى، إثر تسجيل حادثة انهيار سلالم بناية قديمة مشكّلة من طابقين، أسفرت عن إصابة ثلاث ضحايا بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم في مجملهم باتجاه مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية التابعة لمستشفى الدكتور بن زرجب، بعد تلقيهم الإسعافات الأولية في عين المكان.

وقد سخّرت مصالح الحماية المدنية إمكانيات مادية وبشرية، أثناء تنفيذ عملية الإنقاذ، التي استغرقت وقتا طويلا، على غرار 75 عون تدخل من مختلف الرتب يتقدمهم المسؤول الأول للحماية المدنية، فضلا عن عدة فرق، منها فرقة التدخل والدعم الأولي، وفرقة التدخل في الأماكن الصعبة والوعرة، وفرقة التدخل والإنقاذ من تحت الردوم، والفرقة السينوتقنية، ناهيك عن ست شاحنات من مختلف الأنواع، وأربع سيارات إسعاف واحدة منها طبية.