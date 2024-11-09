حادث أليم قبل قمة "الكناري" و"سوسطارة"

شهد الطريق الوطني رقم 5، صباح اليوم السبت، حادث مرور أليم بالمكان المسمى حوش المخفي، ببلدية بودواو (ولاية بومرداس)، إثر اصطدام بين سيارة وشاحنة.

ووفق بيان مصالح الحماية المدنية فقد خلف الحادث حالة وفاة، تعود لأحد مناصري شبيبة القبائل، وإصابة 03 أشخاص آخرين تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى رويبة.

ونشرت إدارة شبيبة القبائل، بيانا، أكدت فيه تلقيها نبأ وفاة مناصر شبيبة القبائل، وعضو أولتراس "كابيلي بويز"، في حادث سير مأساوي، ببالغ الحزن والأسى.

وأضاف ذات البيان: "في هذه الأوقات الصعبة، تتقدم أسرة شبيبة القبائل بتعازيها الصادقة لعائلة المتوفى وأحبائه وتؤكد لهم دعمها الكامل. قلوبنا أيضا مع المصابين، نتمنى لهم الشفاء العاجل".

وكان الفقيد في طريقه إلى ولاية تيزي وزو من أجل مشاهدة فريقه المحبوب شبيبة القبائل في لقاء القمة الذي يجمعه بنظيره اتحاد الجزائر على ملعب حسين آيت أحمد في إطار الجولة الثامنة من الرابطة المحترفة الأولى.

وإثر هذا الحادث الأليم قررت مجموعات "الألتراس" المشكلة للمنعرج القبائلي إلغاء ما يطلق عليه "التيفو" الذي كان من المقرر رفعه بمدرجات الملعب، مساء اليوم.