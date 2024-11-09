رشيد مخلوفي.. التعازي والجنازة

ذكرت مصادر مطلعة بأن جثمان الأسطورة الخالدة للكرة الجزائرية، الفقيد رشيد مخلوفي سيصل خلال الساعات القليلة إلى مطار هواري بومدين قادما من فرنسا وسيكون في استقباله شخصيات سياسية ورياضية.

وأشارت ذات المصادر إلى أن المجاهد الرمز الذي فارق الحياة أمس بفرنسا عن عمر ناهز 88 سنة، سيشيع غدا إلى مثواه الأخير بمقبرة العالية خلافا للأخبار التي ترددت في وقت سابق عن إمكانية دفنه بمسقط رأسه في سطيف.

وفي انتظار ذلك لازالت رسائل التعازي في هذا المصاب الجلل تصل تباعا ومن أبرزها الرسالة التي تقدم بها رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، باتريس موتسبي إلى عائلة مخلوفي.

وأعرب الدكتور موتسيبي في الرسالة التي نشرها الموقع الرسمي لـ"الكاف" عن حزنه العميق لوفاة الرئيس الأسبق للاتحاد الجزائري لكرة القدم ، رشيد مخلوفي.

وجاء في نص الرسالة "السيد مخلوفي هو لاعب سابق للمنتخب الوطني الجزائري ومدرب المنتخب الوطني، يقدم رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الدكتور موتسيبي تعازيه وتعازي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى عائلة السيد رشيد مخلوفي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وأسرة كرة القدم الجزائرية..رحم الله روح الأستاذ رشيد مخلوفي وأسكنه فسيح جناته"

وكانت مختلف مباريات البطولة الجزائرية قد انطلقت أمس بعد الوقوف دقيقة صمت على روح هذا المجاهد الذي سيبقى أثره وذكراه خالدة في تاريخ الجزائر ككل.