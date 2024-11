Un prochain mouvement dans le corps des chefs de daïras et secrétaires généraux

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Brahim Merad, a déclaré ce samedi que le récent mouvement dans le corps des walis et des walis délégués, initié par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, sera suivi d'un remaniement dans le corps des chefs de daïras et des secrétaires généraux.

Lors de la cérémonie d'installation de Ali Moulai en tant que nouveau wali de Tipaza, le ministre Merad a souligné que "le président de la République accorde un grand intérêt au développement et place les citoyens en tête des priorités".

Il a également précisé que "le dernier mouvement vise à redoubler d'efforts pour servir les citoyens et améliorer leurs conditions".