أمواج البحر تلفظ 37 كلغ من المخدرات في عين تموشنت

تمكنت مصالح الدرك الوطني في ولاية عين تيموشنت من حجز أزيد من 37 كلغ من الكيف المعالج لفظتها أمواج البحر، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لذات المصالح.

وأوضح البيان أنه "في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها سيما منها المخدرات، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعامرية (عين تموشنت) من حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج مقدرة بـ 37.35 كلغ".

وجاءت العملية بناء على "معلومات مفادها وجود كمية من المخدرات لفظتها أمواج البحر بشاطئ ساسل ببلدية أولاد بوجمعة، ليتم مباشرة تشكيل دورية وتمشيط المكان، حيث تم العثور على الكمية في كيس بلاستيكي".

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، تم "تحرير محضر في هذا الشأن وإرساله إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة العامرية"، وفقا للبيان ذاته.