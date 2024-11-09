غزة .. قرار قطري مفاجئ

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول وصفته بالمطلع قوله إن قطر ستنسحب من جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة حتى "تبدي حماس وإسرائيل استعدادا صادقا للعودة إلى طاولة المفاوضات".

وأضاف المسؤول أن قطر خلصت أيضا إلى أن المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الدوحة "لم يعد يؤدي الغرض منه".

وقال المسؤول "القطريون يقولون منذ بداية الصراع إنهم لا يستطيعون التوسط إلا عندما يبدي الطرفان اهتماما حقيقيا بإيجاد حل"، مضيفا أن قطر أخطرت "حماس" و"إسرائيل" والإدارة الأمريكية بقرارها.

وكان موقع "أكسيوس" نقل عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، قوله إن واشنطن أبلغت قطر أن وجود حركة "حماس" في الدوحة لم يعد مقبولا.

في المقابل، نفت حركة "حماس"، السبت، الأنباء التي تحدثت عن غلق مكتبها في قطر، واعتبرت أنها تصب في مجال "التكتيك والضغط"، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.