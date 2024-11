Gaza : Le Qatar prend une décision surprise

Le Qatar prévoit de se retirer des efforts de médiation pour un cessez-le-feu à Gaza, tant qu'Israël et le Hamas ne montrent pas une réelle volonté de reprendre les négociations, a rapporté l'agence Reuters d’un responsable qatari qu’elle a qualifié de bien informé.

Le responsable a précisé que le Qatar considère également que le bureau politique du Hamas à Doha "n'accomplit plus son objectif initial", poursuit la même source.

Le Qatar, qui joue depuis longtemps un rôle de médiateur dans les conflits impliquant le Hamas, aurait informé les parties concernées, à savoir le Hamas, Israël et les États-Unis, de sa décision.

Ce retrait de la médiation serait motivé par le manque d'engagement perçu des deux camps dans la recherche d’une solution pacifique.

Par ailleurs, le site Axios a rapporté que l'administration américaine a fait savoir à Doha que la présence du Hamas sur le territoire qatari n'était plus acceptable.

En réponse, le Hamas a démenti, par la voix de CNN, les informations concernant la fermeture de son bureau au Qatar, estimant que de telles rumeurs relèvent de pressions et tactiques politiques.