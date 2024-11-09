الرابطة الثانية: مستقبل الرويسات يبتعد في الصدارة

عمق متصدر الرابطة الثانية (وسط-شرق)، مستقبل الرويسات، الفارق عن أقرب ملاحقيه بعدما حقق فوزا جديدا خلال الجولة التاسعة، التي أقيمت اليوم السبت.

وكان ضحية هذه المرة، نادي شباب برج منايل، الذي تلقى هدفين من تسجيل المهاجم سعد دردري، ليواصل أبناء ولاية ورقلة مفاجأتهم الجميع بداية هذا الموسم بتحقيق سبعة انتصارات، تعادل وخسارة وحيدة من تسع مقابلات.

ورفع ممثل الكرة في الجنوب رصيده إلى النقطة 22، بفارق سبع نقاط عن أقرب الملاحقين، حيث استفاد من خسارة اتحاد عنابة في باتنة أمام الشباب المحلي (1-0) وتأجيل مواجهة جمعية الخروب-اتحاد الحراش التي تقام يوم الثلاثاء 19 نوفمبر الحالي.

النتائج:

الجمعة 8 نوفمبر :

أولمبي المقرن - هلال شلغوم العيد 1-0

السبت 9 نوفمبر :

اتحاد الشاوية - اتحاد سوف 2 - 0

اتحاد خميس الخشنة - مولودية باتنة 2 - 0

مستقبل الرويسات - شباب برج منايل 2 - 0

شباب باتنة - اتحاد عنابة 1 - 0

نجم التلاغمة - مولودية قسنطينة 0 - 1

شبيبة جيجل - اتحاد ورقلة 2 - 0

الثلاثاء 19 نوفمبر:

جمعية الخروب - اتحاد الحراش

الترتيب ن ل

1. مستقبل الرويسات 22 9

2. اتحاد الحراش 15 7

--. اتحاد عنابة 15 9

4. مولودية قسنطينة 14 9

--. اتحاد خميس الخشنة 14 9

6. هلال شلغوم العيد 13 9

7. جمعية الخروب 12 8

--. نجم التلاغمة 12 9

--. اتحاد الشاوية 12 9

10. اولمبي المقرن 10 8

--. اتحاد ورقلة 10 9

--. شبيبة جيجل 10 9

--. شباب باتنة 10 9

14. مولودية باتنة 7 9

15. شباب برج منايل 5 9

--. اتحاد سوف 5 9.