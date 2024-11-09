تعثر الملاحقين يخدم "السنافر" وشباب بلوزداد يتنفس الصعداء

استفاد شباب قسنطينة من الدفعة الثالثة لمقابلات الجولة الثامنة من الرابطة المحترفة الأولى، التي أقيمت اليوم السبت، بعد تعثر الثلاثي، اتحاد الجزائر، شبيبة القبائل ومولودية الجزائر ما جعله يحافظ على صدارة الترتيب وحيدا.

وواصل بطل الموسم الماضي، مولودية الجزائر، تضييع النقاط على أرضية ميدانه حيث اكتفى بنتيجة التعادل السلبي أمام نظيره اتحاد بسكرة.

وفشل أشبال المدرب باتريس بوميل في فك شفرة دفاع أبناء الزيبان والحارس المتألق أسامة ملالة، لتنتهي المقابلة كما بدأت وسط سخط كبير لـ الشناوة" إثر تسجيل ثاني تعثر بملعب 5 جويلية على التوالي بعد ذلك المسجل أمام أولمبي آقبو، قبل أسبوعين.

ويبقى زملاء زكريا نعيجي في المركز الثالث (13 نقطة) بفارق نقطتين عن المتصدر ونقطة عن الوصيف، مولودية وهران، مع مقابلة متأخرة ستجمعه بالجار اتحاد الجزائر، في المقابل يعود أشبال المدرب منير زغدود بنقطة مهمة من تنقل صعب إلى العاصمة.

وانتهت القمة الكلاسيكية بين شبيبة القبائل واتحاد الجزائر بلا غالب ولا مغلوب، ولم ترق إلى آمال الجمهور الكبير الذي اكتظ به ملعب حسين آيت احمد بتيزي وزو.

وباستثناء الاندفاع البدني الكبير لم يقدم لاعبو الفريقين أي شيء للوصول إلى مرمى الحارسين، ليعلن بعدها الحكم غربال نهاية المقابلة بالتعادل السلبي.

ويبقى الفريقان بنفس الرصيد من النقاط (13 نقطة) حيث يتقاسمان المركز الثالث في جدول الترتيب مع مولودية الجزائر.

وعرفت مقابلات اليوم تحقيق شباب بلوزداد لأول انتصار في البطولة بعدما أطاح بالمضيف ترجي مستغانم الذي انقاد للهزيمة بعد فوزين متتاليين.

وسجل هدفي الانتصار الثمين وسط الميدان عبد الرؤوف بن غيث في الدقيقة 74 بعد هجمة مرتدة قادها الجناح محمد الأمين بلخير، قبل أن يقضي زميله دعيبش على آمال أصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع بهدف ثان قاتل.

ورغم هذه النتيجة يبقى حامل لقب كأس الجمهورية في المركز الرابع عشر برصيد سبع نقاط، مع مقابلة متأخرة ضد شبيبة الساورة.

في مقابلة أجريت خلال الظهيرة، استضاف نادي شبيبة الساورة نظيره نجم مقرة بملعب 20 أوت ببشار، وحقق نسور الجنوب الأهم بهدف وحيد سجله عبد القادر بوتيش من ضربة جزاء في الدقيقة 85.

وتتمركز شبيبة الساورة في المرتبة الثامنة برصيد عشر نقاط، في حين يتقهقر أبناء ولاية المسيلة لمؤخرة الترتيب برصيد ست نقاط.

النتائج كاملة والترتيب:

الخميس 7 نوفمبر:

مولودية وهران - وفاق سطيف 1- 0

الجمعة 8 نوفمبر:

جمعية أولمبي الشلف - مولودية البيض 2-0

نادي بارادو - اتحاد خنشلة 4-0

شباب قسنطينة - أولمبي آقبو 2-1

السبت 9 نوفمبر:

شبيبة الساورة - نجم مقرة 1-0

شبيبة القبائل - اتحاد الجزائر 0-0

مولودية الجزائر - اتحاد بسكرة 0-0

ترجي مستغانم - شباب بلوزداد 0-2

الترتيب : نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 15 8

2. مولودية وهران 14 8

3. مولودية الجزائر 13 7

--. اتحاد الجزائر 13 7

--. شبيبة القبائل 13 8

6. أولمبيك آقبو 11 8

--. وفاق سطيف 11 8

8. شبيبة الساورة 10 7

--. ترجي مستغانم 10 8

10. نادي بارادو 9 8

--. اتحاد خنشلة 9 8

--. اتحاد بسكرة 9 8

13. جمعية الشلف 8 8

14. شباب بلوزداد 7 7

-- . مولودية البيض 7 8

16. نجم مقرة 6 8.