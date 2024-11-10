أمطار مرتقبة على 23 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، إلى استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على عدة ولايات. وأوضح المصدر ذاته، في نشرية خاصة، أن أمطارا غزيرة ستتساقط بكميات تتعدى 50 ملم محليا على ولايات: تيبازة، الجزائر العاصمة والبليدة.

ويستمر ذلك إلى غاية الثالثة زوالا من يوم غد الإثنين. وحسب نشرية ثانية، توقعت المصالح نفسها، تساقط أمطار غزيرة معتبرة محليا بكميات تتعدى 80 ملم، بداية من فجر اليوم إلى غاية الساعة السادسة من مساء يوم غد الإثنين على الأقل، على ولايات: بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

وفي تنبيه من المستوى الأول، توقعت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تساقط أمطار غزيرة على ولايات: الشلف، عين دفلى، المدية، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، باتنة، ميلة، قسنطينة، أم البواقي، خنشلة، تبسة وسوق أهراس. وتمتد صلاحية التنبيه إلى غاية فجر يوم غد الإثنين.