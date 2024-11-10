وفاة مناصر ثان لشبيبة القبائل

توفي مناصر شبيبة القبائل، شيخ نسيم، صبيحة اليوم، متأثرا بجروحه الخطيرة، على إثر حادث مرور وقع له، صبيحة أمس السبت، وهو في طريقه لحضور مباراة فريقه أمام اتحاد العاصمة، ويلحق بصديقه دراجي عبد الرحيم، الذي فارق الحياة في ذات الحادث.

وكان الفقيدان رفقة صديقين آخرين في طريقهما، صبيحة أمس السبت، إلى ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو، قبل أن تنزلق سيارتهما بفعل الأمطار، على مستوى الطريق الوطني، بالقرب من حوش المخفي (بودواو) وتتعرض لحادث مرور خطير بعد اصطدامها بشاحنة.

وقد سارعت مصالح الحماية المدنية إلى نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى الرويبة، لكن قضاء الله كان أسبق