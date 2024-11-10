دولة إفريقية وحيدة تستورد النفط الجزائري

أوضحت بيانات لوحدة الأبحاث التابعة لمنصة "الطاقة"، اليوم، أن دولة إفريقية وحيدة ضمن المستوردين للنفط الجزائري منذ بداية العام الجاري (2024)، في حين تذهب معظم الشحنات إلى الدول الأوروبية والآسيوية.

ووفقا لما أشارت إليه المنصة المتخصصة في أخبار سوق الطاقة، فإن متوسط صادرات الجزائر من النفط الخام ارتفع إلى 410 آلاف برميل يوميا، خلال المدة من جانفي الثاني حتى نهاية أكتوبر 2024، مقابل 378 ألف برميل يوميا في المدة نفسها من 2023.

وجاءت 3 دول أوروبية (فرنسا وإسبانيا وإيطاليا) على رأس قائمة أكبر مستوردي شحنات النفط الجزائري، خلال المدة المرصودة، في حين كانت كوريا الجنوبية والهند من أبرز البلدان الآسيوية المستوردة.

وأوضح المصدر نفسه، أن جنوب إفريقيا هي الدولة الوحيدة في القارة السمراء التي تشتري الخام من الجزائر، مع اقتصار عملية الشراء على شهر جويلية الماضي فقط. ففي شهر جويلية الماضي، استوردت جنوب إفريقيا من النفط الجزائري نحو 33,011 ألف برميل يوميا، في حين لم يشهد أي شهر آخر منذ بداية العام استيراد أي كميات أخرى.

وبين عامَي 2018 و2024، استوردت جنوب إفريقيا النفط من الجزائر خلال أشهر معدودة، ففي عام 2018 حصلت كيب تاون على نحو ألف و637 برميل يوميا، خلال شهر مارس. بينما استوردت في عام 2023 نحو 34,08 ألف برميل يوميا من النفط الجزائري، خلال شهر مارس، ونفس الكمية 34,08ألف برميل يوميا في جويلية، و 12,9ألفا خلال أوت.