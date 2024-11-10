الشرطة توجه نداء إلى الجمهور

وجهت مصالح الأمن الوطني بولاية وهران، اليوم الأحد، نداء إلى الجمهور بخصوص مشتبه فيه في قضايا النصب والاحتيال.

وجاء في نداء الشرطة: "طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، وعملا بالإذن النيابي الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو، توجه مصالح الشرطة لأمن وهران، ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، نداء إلى كل شخص وقع ضحية من قبل وكالة وهمية لكراء السيارات الكائن مقرها ببلدية أرزيو".

وأضافت مصالح الشرطة: "الأمر يتعلق بشخص، يقوم بكراء السيارات في بلدية أرزيو عبر صفحة "تيك توك" تحت اسمlocation.de.voitu64 ، والتي تستدرج ضحايا عبر رقمين هاتفيين 0553.58.65.48 و0540.63.28.30".

وعليه دعت مصالح الشرطة لولاية وهران "كل شخص يكون وقع ضحية النصب من قبل الوكالة الوهمية، التقدم أمام قاضي التحقيق الغرفة الأولى بمحكمة أرزيو، أو الفرقة المختصة بأمن ولاية وهران، للتأسيس كطرف مدني أو تقديم شكوى بخصوص تعرضه للنصب في قضية الحال".