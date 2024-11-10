أسطورة مانشستر يونايتد يشيد برشيد مخلوفي

تتواصل رسائل التعازي والتضامن والإشادة الخاصة برحيل الأسطورة الخالدة لكرة القدم بالجزائر، رشيد مخلوفي.

هذه المرة الإشادة جاءت من أسطورة نادي مانشستر يونايتد، النجم الفرنسي إيريك كانتونا، الذي استحضر ذكرى لقائه بلاعب جبهة التحرير الوطني، على هامش تحضيره لوثائقي خاص باللاعبين "المتمردين" في كرة القدم العالمية، وكتب كانتونا على حسابه الشخصي على منصة "إكس": "رشيد مخلوفي كان صديقي، ولاعبا عظيما ورجلا عظيما، متمردا حقيقيا، قاتل من أجل استقلال الجزائر. قابلته قبل بضع سنوات من أجل الفيلم الوثائقي "متمردو كرة القدم"، سأتذكر دائما لطفه وابتسامته، ارقد بسلام رشيد".

وفي سياق متصل، أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم الوقوف دقيقة صمت ترحما على الروح الطاهرة لهذا المجاهد البطل، في مختلف مباريات كرة القدم بتونس، أمس السبت واليوم الأحد. وكان للفقيد علاقة خاصة بدولة تونس، حيث أقام فيها زمنا طويلا بمدينة المرسى.