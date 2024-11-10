الشلف: الإطاحة بعصابة تروج السموم

أطاحت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات بأمن ولاية الشلف، بأربعة مروجين خطيرين للمواد المخدرة، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و25 سنة، مع حجز مهلوسات وكمية من الكيف معالج.

وجاء في بيان ذات المصالح، اليوم الأحد، أن "أفراد العصابة كانوا ينشطون على مستوى حي تقار بولاية الشلف، وخلقوا جوا من اللاأمن بذات الحي، حيث تم توقيفهم على إثر عملية أمنية نفذها عناصر الفرقة بإحكام، وبعد مداهمة مسكن أحد الموقوفين، استرجعت عناصر الفرقة 40 قرصا مهلوسا وكمية من الكيف المعالج مجزأة ومهيأة للترويج، إلى جانب أدوات تستعمل في التقطيع والتغليف، ومبلغ مالي من عائدات المتاجرة في هذه المواد، يقدر بأكثر من 6 ملايين سنتيم".

وبعد استكمال إجراءات التحقيق في القضية، أحيل المشتبه بهم، بموجب ملف جزائي، أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة الشلف، التي أودعتهم الحبس المؤقت.