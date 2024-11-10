مخلوفي يشيّع إلى مثواه الأخير

ودعت الجزائر، ظهر اليوم، فقيدها، الأسطورة الخالدة للكرة والرياضة الجزائرية، رشيد مخلوفي، الذي شيّع في جنازة مهيبة إلى مثواه الأخير بمقبرة العالية بالعاصمة.

وحضر الجنازة وفد حكومي هام، ترأسه الوزير الأول، نذير العرباوي، إضافة إلى وزير المجاهدين العيد ربيقة، ووزير المالية لعزيز فايد، ووزير التربية عبد الحكيم بلعابد، ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، ووزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، إضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والرياضية، من بينهم رفيق الدرب وزميله في منتخب جبهة التحرير الوطني، محمد معوش.

وحرص نجل الفقيد، في تصريحات مقتضبة لوسائل الإعلام، على شكر الجزائر حكومة وشعبا على الدعم والمساندة اللذين حظيت بهما عائلة الفقيد، مؤكدا، بالمناسبة، أن مخلوفي كان وبقي دائما يحمل الجزائر في قلبه.