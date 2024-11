Rachid Mekhloufi inhumé

La légende du football algérien Rachid Makhloufi a été inhumée en ce début d'après-midi, au cimetière d'El Alia, à Alger.

Un important cortège gouvernemental a assisté aux funérailles, dirigé par le Premier ministre, Nadir Larbaoui.

Étaient également présents le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga, le ministre des Finances, Laaziz Faid, le ministre de l'Éducation, Abdelhakim Belabed, le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, ainsi que le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelrahmane Hammad, parmi d'autres personnalités politiques et sportives, dont l’ancien compagnon de l’équipe du FLN, Mohamed Maouche.

Le fils du défunt a exprimé sa profonde gratitude envers le peuple et le gouvernement algériens pour le soutien et l’assistance apportés à la famille en cette période difficile, soulignant que Mekhloufi a toujours gardé l'Algérie dans son cœur.