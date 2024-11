La police lance un appel à témoins

Les services de la sûreté nationale de la wilaya d’Oran ont lancé ce dimanche un appel à témoins concernant un individu suspecté d’escroquerie et de fraude.

Dans l’avis de la police, il est indiqué : « Conformément à l’article 17 du Code de procédure pénale et en vertu du mandat émis par le procureur de la République près le tribunal d’Arzew, les services de police de la wilaya d’Oran, représentés par la brigade de lutte contre les crimes économiques et financiers, adressent un appel à toute personne ayant été victime d’une agence fictive de location de voitures dont le siège se situe à Arzew».

«Il s’agit d’un individu qui loue des voitures à Arzew via une page TikTok sous le nom de location.de.voitu64, attirant ses victimes par le biais des numéros de téléphone 0553.58.65.48 et 0540.63.28.30», précisent les services de la police.

Ainsi, la police de la wilaya d’Oran invite « toute personne ayant été victime d’escroquerie de la part de cette agence fictive à se présenter devant le juge d'instruction de la première chambre du tribunal d’Arzew ou auprès de la brigade compétente de la sûreté de la wilaya d’Oran, afin de se constituer partie civile ou de déposer plainte pour escroquerie dans cette affaire. »