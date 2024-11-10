موزعات آلية للتذاكر بمحطات القطار محلية الصنع

تخطط الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لوضع موزعات آلية للتذاكر بمحطاتها على المستوى الوطني، وذلك تفاديا للطوابير بالشبابيك ولتبسيط التعاملات اليومية للمواطنين.

وأشار مدير مراقبة التسيير والمساهمات بالشركة، سفيان عيبش، وفي حوار لـوكالة الأنباء الجزائرية، بأن هذه الخطوة المندرجة في إطار تعميم الرقمنة ستعتمد على موزعات محلية الصنع، ضمن مساعي دعم الصناعات الوطنية، والانخراط في سياسة السلطات العمومية الرامية إلى تقليص فاتورة الواردات.

و"تم الانتهاء من تطوير موزع نموذجي من طرف مؤسسة عمومية ناشطة في مجال الأجهزة المتعلقة بالتعاملات المالية، ليتم بعد ذلك اقتناؤها واستغلالها وفقا لاحتياجات الشركة"، حسب المسؤول.

يضاف إلى ذلك، مشروع التذكرة الموحدة الذي يتم تجسيده حاليا تحت إشراف لجنة متعددة القطاعات على مستوى وزارة النقل وكذا سلطة تنظيم النقل الحضري، حيث سيمكن ذلك المسافرين من "استعمال تذكرة واحدة للتنقل عبر مختلف وسائل النقل العمومية (ميترو، قطار، ترامواي، النقل بالكوابل، إيتوزا) بالجزائر العاصمة، وهو الأمر الذي يعزز من كفاءة نظام النقل العام".

ولتحسين جودة الخدمة العمومية المقدمة لزبائنها، قامت الشركة مؤخرا بإطلاق خدمة الحجز الإلكتروني للتذاكر على الخطوط الطويلة، والتي سيتم اعتمادها مبدئيا على خط الجزائر- وهران – الجزائر، ليتم تعميمها تدريجيا لتشمل جميع الرحلات مستقبلا.

ووضعت الشركة برنامجا "لإعادة تأهيل 82 محطة لنقل المسافرين كمرحلة أولى"، إضافة إلى "إطلاق دراسة لإعادة تهيئة شاملة لثماني محطات كبرى بكل من الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، وهران، سوق أهراس، سكيكدة، عنابة، الشلف وعين تيموشنت"، وفقا للمسؤول.

أما بخصوص التواصل مع الزبائن، كشف عيبش عن "وضع حيز الخدمة قريبا خلية استماع للمسافرين، تهدف إلى التفاعل معهم وتلقي الشكاوى، وهي في مرحلتها الأخيرة من الإنجاز"، مضيفا أنه يتم حاليا أيضا تقديم دورات تدريبية لموظفي الشركة المكلفين باستقبال وتوجيه الزبائن.