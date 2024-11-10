القبض على مسيرة وكالة سياحية مزيفة

عالجت فرقة البحث والتحري للدرك الوطني ببرج بوعريريج، جريمة سبريانية، تمثل في قضية نصب واحتيال، باستعمال موقع التواصل الاجتماعي، فايسبوك، انتهت بالقبض على المشتبه فيها الأولى، فيما يبقى زوجها في حالة فرار.

وتعود القضية، حسب بيان الدرك، إلى معلومات وصلت المصلحة، حول وجود صفحتين على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك لوكالة سياحية مزيفة تقترح عروضا مغرية للحج والعمرة، وبأسعار منخفضة، مقابل بيع زبائنها تذاكر طيران إليكترونية مزورة، و بعد التحريات تم التعرف على مسيري الموقعين والقبض على المشتبه الأولى فيما يبقى زوجها في حالة فرار، وحجز جهاز كومبيوتر ومبلغ هام من عائدات النصب و الاحتيال، وحوالات دفع، و بطاقات بنكية بريدية إليكترونية، وتم تقديم الموقوفة للمصالح القضائية.