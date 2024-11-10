الشلف: الشرطة تحجز 750 قرصا مهلوسا

نجحت فرقة البحث والتدخل، بأمن ولاية الشلف، من وضع يدها على شبكة إجرامية منظمة، تتكون من 7 أشخاص، وحجزت 750 قرصا مؤثرا. و ذلك بعد الإطاحة بأحد عناصرها الرئيسيين الذي كان يتخذ مسكنه العائلي ببقعة بوقلال بالشلف مكانا لتخزين، وترويج السموم.

وقد أسفرت مداهمته وتفتيشه القانوني، عن توقيفه برفقة شريكيه، ومشتبه به آخر، ضبط متلبسا بحيازة 60 قرصا مهلوسا اقتناها لغرض ترويجها. في حين مكنت اليقظة وفطنة عناصر الشرطة من كشف الأسلوب الإجرامي المنتهج من قبل المعنيين، وحجز كمية من الأقراص المهلوسة التي قدرت إجمالا بـ 750 كبسولة بريغابالين 300 ملغ أجنبية المنشأ، بالإضافة إلى مبلغ مالي قارب سبعة ملايين سنتيم من العائدات الإجرامية .

وقد أفضى التحقيق المعمق في القضية، الوصول إلى باقي أعضاء الشبكة، وهم ثلاثة أشخاص ينحدرون من ولايتي الشلف وعين الدفلى، حيث جرى توقيف أحدهم فيما لا تزال الأبحاث متواصلة لتوقيف باقي أفراد الشبكة .

وقد أنجز ضد المشتبه بهم، ملف جزائي أحيلوا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة الشلف، التي أمرت بإيداعهم الحبس عن جنحة الحيازة والتخزين والاتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية .