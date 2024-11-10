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رسو سفينة الغراب "MERKURIY" الروسية في ميناء الجزائر

10 نوفمبر 2024 ()

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رست اليوم الأحد، في ميناء الجزائر السفينة الغراب "MERKURIY" التابعة للأسطول الروسي للبحر الأسود، في توقف يدوم ثلاثة أيام، حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان، أنه "في إطار تنفيذ برنامج التعاون الثنائي العسكري المشترك الجزائري-الروسي، رست اليوم 10 نوفمبر 2024 بميناء الجزائر السفينة الغراب "MERKURIY" التابعة للأسطول الروسي للبحر الأسود، في توقف يدوم ثلاثة (03) أيام".

وخلال التوقف، قام "قائد السفينة بزيارة مجاملة للسيد العميد قائد الواجهة البحرية الوسطى بالناحية العسكرية الأولى، بمقر القاعدة البحرية بالجزائر/ ن.ع.1"، يضيف المصدر.

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