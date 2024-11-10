عطاف في الرياض (فيديو)

حلّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ممثلاً لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأحد، بالرياض، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الثانية التي ستلتئم بعاصمة المملكة العربية السعودية، يوم غد الإثنين، حسب ما أفاد بيان لوزارة الخارجية.

ووفق البيان فإن "انعقاد هذه القمة المشتركة بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي يأتي بهدف بحث تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، ومن المنتظر أن تتركز أشغالها حول تقصِّي السبل الكفيلة بالارتقاء بالجهود العربية والإسلامية إلى مستوى التحديات الوجودية التي يفرضها تواصل العدوان (الصهيوني) على غزة وعلى لبنان وكذا تصعيده المتزايد في المنطقة برمتها".

وتندرج مشاركة الجزائر في القمة –يضيف المصدر- "في إطار حرصها الدائم على نصرة القضية الفلسطينية وتضامنها المطلق مع الشعب اللبناني في مواجهة العدوان الصهيوني الغاشم. كما ستعمل الجزائر بصفتها العضو العربي بمجلس الأمن على المساهمة في تفعيل مخرجات هذه القمة، تماشياً مع الجهود التي ما فتئت تبذلها منذ انضمامها لهذه الهيئة الأممية المركزية".