Ahmed Attaf à Riyad (video)

Chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, est arrivé ce dimanche soir à Riyad, pour participer au deuxième Sommet arabo-musulman qui se tiendra demain lundi dans la capitale du Royaume d'Arabie Saoudite, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

"La tenue de ce sommet conjoint entre la Ligue des États arabes et l'Organisation de la coopération islamique a pour objectif d'examiner l'évolution de la question palestinienne et les développements de la situation au Moyen-Orient. Il est prévu que ses travaux se concentrent sur l'examen des moyens permettant de renforcer les efforts arabes et islamiques face aux défis existentiels posés par l'agression israélienne continue sur Gaza et le Liban, ainsi que l'escalade croissante dans toute la région", poursuit le source.

La participation de l'Algérie à ce sommet, ajoute la source, "s'inscrit dans son engagement constant en faveur de la cause palestinienne et de sa solidarité totale avec le peuple libanais dans sa lutte contre l'agression israélienne brutale.

L'Algérie, en tant que membre arabe au Conseil de sécurité, œuvrera également à contribuer à la mise en œuvre des résultats de ce sommet, conformément aux efforts qu'elle déploie depuis son adhésion à cet organe central de l'ONU", conclut le communiqué.