"هجومات الشمال القسنطيني نموذج للمقاومة في غزة"

اعتبر ممثل حركة حماس الفلسطينية بالجزائر، يوسف حمدان، هجومات الشمال القسنطيني التي قادها الشهيد زيغود يوسف في 20 أوت 1955، نموذجا صدرته الجزائر للمقاومة في غزة ولكل الشعوب التي تستهدف وتسعى لتحرير أوطانها.

وذكر يوسف حمدان، خلال تنشيطه لتجمع شعبي داعم للمقاومة الفلسطينية، اليوم، بقسنطينة من تنظيم المكتب الولائي لحركة مجتمع السلم، أن: "ثورة نوفمبر المجيدة كانت إلهاما للشعب الفلسطيني بأن ما أخذ بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة والطريق إلى التحرر محفوف بالتضحيات على غرار ما قدمه الشعب الجزائري على مدار سنين الثورة التحريرية ومنذ بداية الاحتلال الفرنسي".

ممثل حركة حماس الفلسطينية بالجزائر يوسف حمدان، قال إن: "العدو الصهيوني ليس عدوا لفلسطين فقط، بل تسعى إسرائيل إلى تنفيذ مشروع احتلالي يستهدف الأمن القومي العربي من الخليج إلى المغرب العربي"، مؤكدا في ذات السياق، أن: "التهديد اليهودي ضد العرب والمسلمين يدفع ثمنه أشلاء الأطفال والقيادات التي تواجه العدو الصهيوني".

دعا إلى الوقوف إنسانيا مع من يخرجون أحياء من تحت الرماد ويموتون جوعا أمام الكاميرات، التي ترصد القتل في قطاع غزة والتضييق في الضفة الغربية، وتهويد القدس.