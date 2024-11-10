البنك الدولي يشيد بتطور الاستثمار في الجزائر

أشاد مسؤول بالبنك الدولي، اليوم الأحد، بالتطور الذي عرفته منظومة الاستثمار في الجزائر بفضل الإصلاحات المباشرة من قبل السلطات العمومية، منوها بدور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في استقطاب الاستثمارات الكبرى ومرافقة حاملي المشاريع المحليين والأجانب.

وأبرز محمد نادر، المدير الإقليمي لشؤون الازدهار بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، عقب استقباله، رفقة الوفد المرافق له، من قبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، في الجزائر العاصمة، "تحديث الإطار القانوني وإجراءات الاستثمار، وكذا التسهيلات الممنوحة لحاملي المشاريع المحليين والأجانب"، مؤكدا أن الجزائر "سترتقي أكثر بهذا الملف خلال الفترة المقبلة"، مضيفا بأن البنك مستعد لمشاركة التجربة الجزائرية في هذا المجال.

وفي ذات السياق، نوه المسؤول بدور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار "المهم والفعال، رغم حداثة نشأتها، في تحقيق الرؤية الوطنية المتعلقة باستقطاب استثمارات كبرى مهمة وخلق مناصب عمل ودعم التنمية الاقتصادية للبلاد".

وبخصوص اللقاء مع ركاش، فقد اغتنم الطرفان "الفرصة للتطرق للنظام الجديد لتقرير البنك الدولي المتعلق بتقييم مناخ الأعمال الموسوم "بي ريدي" (B-READY أوBusiness Ready ) الذي حل محل Doing Business"، حسب ما أوضحت الوكالة في وثيقة وزعت على الصحافة.

وبالمناسبة، أكدت الوكالة أن نادر أبرز استعداد البنك "للقيام بكل الترتيبات اللازمة من أجل إبراز التحسينات التي طرأت على مناخ الاستثمار في الجزائر واستقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال نظام التقييم الجديد".